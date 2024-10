Rovella Lazio, il centrocampista GIURA amore ai biancocelesti: e la società lo PARAGONA a Leiva – FOTO

Rovella Lazio, il centrocampista GIURA amore ai biancocelesti: e la società lo PARAGONA a Leiva. Il post social – FOTO

Altra grande prestazione di Nicolò Rovella con la maglia della Lazio ed altra dichiarazione d’amore nei confronti dei colori biancocelesti. Questo il suo messaggio social:

«100 in Serie A e spero altre centomila con la Lazio!», ha scritto il classe 2001. Non si è fatta attendere la risposta della società, che ha replicato con un paragone con l’ex centrocampista Lucas Leiva: «Ho perso un’altra volta la testa per un biondo che gioca in mezzo con la 6».