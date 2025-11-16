 Rovella Lazio, arriva la nota ufficiale del club biancoceleste: «La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano»
rovella
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Rovella Lazio, arriva il comunicato del club: «La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano»

Nicolò Rovella dovrà sottoporsi a un’operazione, dopo che la terapia conservativa tentata non ha dato i risultati sperati. Il centrocampista biancoceleste, che ha confermato la notizia sui social, vedrà così slittare il suo ritorno in campo.

La Lazio ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza al numero 6, con un messaggio sui canali ufficiali che sottolinea il sostegno della società in questo momento delicato.

COMUNICATO – «Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò Rovella. Apprezziamo la sua trasparenza e la maturità con cui ha condiviso un percorso non semplice. Fin dall’inizio, la scelta di evitare l’operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore, così come lo è oggi quella – altrettanto sofferta – di procedere con l’intervento. La Società lo ha sostenuto sempre, in ogni valutazione, insieme allo staff medico.

Nicolò ha affrontato settimane complicate con professionalità, sacrificio e un enorme attaccamento alla maglia: si è allenato e ha giocato anche quando non era facile, spesso convivendo con il dolore, sempre per il bene della squadra. Oggi siamo tutti con lui. La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano e lo accompagneranno passo dopo passo fino al suo ritorno in campo».

