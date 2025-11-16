 Lazio, parla Rovella: «Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. Ci vediamo molto presto!»
4 ore ago

Rovella Lazio
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Lazio, Rovella chiarisce: «Ora sono costretto ad operami. Sto leggendo inesattezze sul mio conto. Ci vediamo presto!»

Nicolò Rovella, tramite una storia su Instagram, ha confermato che si sottoporrà a un intervento per risolvere la pubalgia, raccontando anche le sue attuali condizioni. Le sue parole:

PAROLE «Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e lá mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero

Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l’operazione. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre FORZA LAZIO».

