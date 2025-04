Rovella Lazio, mezza Europa vuole il centrocampista: in Premier è partito l’assalto al biancoceleste, tutti i dettagli

Condividi via email

In queste ore a tenere banco in casa Lazio sono le voci di mercato che vedrebbero coinvolto il centrocampista Rovella, finito nel mirino delle big

Cresce l’attesa per la super sfida di domani tra Lazio e Bodo Glimt, con i biancocelesti che dovranno cercare di ribaltare il risultato della gara di andata. Ma in queste ore a destare preoccupazione sono anche le voci di mercato che vedrebbero coinvolto Nicolò Rovella.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il centrocampista di Baroni sarebbe finito nella lente di ingrandimento dei top club europei, con la Premier che ha praticamente messo gli occhi su Rovella. Manchester City, Liverpool e Arsenal stanno infatti muovendo i passi verso questa direzione e non è da escludere che possa partire un vero e proprio assalto in estate.