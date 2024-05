Rovella a LSC: «Lazio tra le top squadre in Italia. Per lo scudetto…». Le parole del centrocampista biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ai margini dell’evento Diario di un sogno, Nicolò Rovella ha parlato della Lazio e di cosa si prova ad indossare questi colori. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Cosa ho provato nell’incontrare gli eroi del ’74? È stata una giornata bellissima, emozionantissima vedere lo stadio così è stato bello. Conoscevo qualcuno di loro, a Pasqua avevo sentito al telefono Oddi ed è stato molto emozionante. C’è un mio amico che è sfegatato della Lazio e mi ha regalato il libro sullo scudetto e sapevo tutto. Se qualcuno di loro mi ricorda qualche mia caratteristica, anche per temperamento? Li il temperamento lo avevano, spero di avvicinarmi a quello. Lazialità? È un sentimento che ti entra dentro, non so spiegarlo bene. Loro sicuramente lo facevano meglio di me. Vincere uno scudetto qua sarebbe il mio sogno, un’impresa incredibile. Mai dire mai anche perché la Lazio ora è una delle top squadre in Italia, quindi non si sa mai»