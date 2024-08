Rovella Lazio, ieri assente all’allenamento per un problema alla caviglia: verrà gestito da Baroni. Le sue condizioni. I dettagli

Rovella è stato l’unico a non essersi allenato ieri mattina prima della partenza per l’ultima amichevole in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe riportato una lieve distorsione da gestire nei prossimi giorni.

Il centrocampista è comunque partito con la squadra in direzione Southampton. Verrà gestito da Baroni, difficilmente giocherà. La Lazio, terminata l’amichevole, si sposterà in Spagna per affrontare il Cadice. Rovella verrà tenuto sotto controllo.