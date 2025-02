Rovella Lazio, dato clamoroso del centrocampista: nelle ultime cinque stagioni solo altri quattro giocatori ci sono riusciti

Rovella Lazio, il centrocampista biancoceleste è ormai inamovibile per mister Baroni. Ecco il dato che ha fatto registrare contro il Cagliari

Nicolò Rovella è sempre più importante per lo scacchiere di mister Baroni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista biancoceleste ha fatto registrare un dato clamoroso contro il Cagliari, ovvero il 100% dei passaggi riusciti (78 su 78).

Nelle ultime stagioni soltanto altri quattro giocatori c’erano riusciti: Izzo in questa stagione proprio contro la Lazio (76 su 76), Asllani in Inter-Genoa del 2023-2024 (77 su 77), Demiral in Juventus-Cagliari del 2020-2021 (85 su 85) e Calhanoglu in Inter-Cagliari del 2023-2024 (87 su 87).