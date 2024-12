Rovella Lazio, ora più indispensabile che mai per Baroni: il centrocampista alle prese con gli straordinari

Rovella Lazio, gli ultimi aggiornamenti in vista delle prossime sfide dei biancocelesti. Il punto

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, Vecino è alle prese con una lesione che lo terrà fuori almeno fino a febbraio, e costringerà Rovella a giocare tutte le gare in programma dei capitolini a meno che Dele-Bashiru non acquisti spazio.

Una situazione che andrà monitorata anche dal punto di vista del mercato e di un possibile rinforzo proprio in quella zona di campo per non rischiare di appesantire troppo Rovella.