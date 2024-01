Rovella in zona mista: «Fondamentale vincere. Sul saluto a Falcone e la Supercoppa...»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Lecce

Intervenuto in zona mista dopo Lazio-Lecce, Rovella ha dichiarato ai cronisti presenti:

PAROLE – «Sicuramente oggi era una partita fondamentale e difficilissima per l’orario, siamo molto felici e dobbiamo continuare così. Adesso che abbiamo recuperato posizioni dobbiamo continuare assolutamente così, liberi di testa e aggressivi. Esultanza? Solo perché sapevo fosse una partita fondamentale e che dovevamo vincere, quindi al gol ho liberato tutta l’adrenalina che avevo in corpo. Siamo felici. Saluto a Falcone? Sono atteggiamenti sbagliati, ma all’andata anche loro hanno avuto atteggiamenti sbagliati nei nostri confronti e soprattutto verso i nostri tifosi. Credo che sia, non dico giusto, ma ci sta. Supercoppa? Le partite si affrontano una a una, come ci ha detto il mister va guardata partita per partita. Andremo a giocare in Arabia contro l’Inter per vincere e cercare di portarci in finale. Giocare ogni tre giorni non è facile, abbiamo tanti giocatori forti nella rosa e credo ci sia spazio per tutti. Sicuramente non è facile, speriamo di recuperare tutti e giocarci la semifinale con l’Inter. Gol? Manca e lo sto cercando con tutte le mie forze, spero arrivi presto e continuo a lavorare così».