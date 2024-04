Rovella a LSC: «Le scuse sono finite. Tudor? Ha buone idee, noi...»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha analizzato la sfida con la Salernitana nell’immediato pre-partita: le dichiarazioni

Intervistato da Lazio Style Channel, Nicolò Rovella ha parlato così prima di Lazio-Salernitana:

PAROLE – «Tutti quelli che sono stati a Formello sanno quanto ho sofferto questi due mesi, sono felice di essere di nuovo tra i convocati. Mi sento bene e spero di giocare. Sicuramente la Lazio deve dare tutto quello ha, non ci sono più scuse. Dobbiamo vincere, scuse finite. Dobbiamo dare il cento per cento, testa bassa e lavorare. Tudor? È un uomo che richiede lavoro e tanta corsa, è quello che dobbiamo fare in questo momento. Le idee sono buone, dobbiamo metterle in campo e aiutarlo anche noi».