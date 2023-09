Rovella a DAZN: «Partita più importante per noi, su Sarri dico...»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Juve: le dichiarazioni

A DAZN, Rovella ha parlato così prima di Juve-Lazio:

«Sicuramente è una partita importante, più per noi che per loro. Ci siamo ripresi a Napoli e oggi è fondamentale. Difficile adattarsi ai ritmi di Sarri perchè ero senza forma fisica. Ora mi sento bene e sono entrato bene nel gruppo. Spero di esordire oggi perchè non vedo l’ora di giocare».