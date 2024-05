Rovella carica la Lazio sui social: il post è da brividi – FOTO

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha voluto caricare squadra e ambiente in vista delle ultime sfide di campionato

Il centrocampista italiano spera di tornare protagonista dopo che Tudor non gli ha concesso molto spazio al rientro dall’infortunio. La Lazio spera di fare 9 punti per sperare in un posto in Europa nella prossima stagione. Rovella suona la carica.