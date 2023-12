Rovella: «Arrivo alla Lazio? Non è stato facile, ma Sarri mi ha detto…» Le parole del centrocampista

Intervistato nel giorno del suo compleanno, Nicolò Rovella, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, alla vigilia di Lazio Genoa, prossimo match di Coppa Italia:

ARRIVO A ROMA- «Il mio arrivo? Non è stato facile, ma il mister anche all’inizio me l’aveva detto che ci voleva tempo. Pensavo di iniziare a giocare dopo, invece Sarri mi ha dato subito fiducia. Ora sento di star entrando nei meccanismi, anche in difesa. Poi mi sento bene anche nell’ambiente con i compagni, lo staff e i tifosi che sono pazzeschi allo stadio. La città la vivo benissimo. Non ero mai stato a Roma prima di venire alla Lazio, e da quando sono arrivato non sono ancora tornato a casa»

