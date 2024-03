Delio Rossi su Tudor: «Scelta giusta, ma c’è una cosa su cui ho un dubbio». Le parole dell’ex allenatore della Lazio

Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ed ha parlato del momento della Lazio. Inoltre, ha fatto le sue considerazioni sul nuovo allenatore Igor Tudor. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «A inizio anno nulla faceva pensare di arrivare a questa situazione. La squadra non ha reso secondo le sue possibilità. Quando cambi un allenatore, lo fai non solo per i risultati ma anche se perdi il polso della squadra. E’ una squadra piatta la Lazio e non è facile così riprendere il filo.

Su Tudor dico che a pelle possa essere una scelta giusta, più che altro per il futuro. Inizierà subito con 4 sfide importanti. Sento che vuole cambiare sistema di gioco, e facendolo in corsa ora con la pausa nazionale può avere qualche problema. Non è così semplice ma con i giocatori più bravi acceleri. Si sceglie un sistema di gioco di solito a inizio stagione e in base a quello fai anche mercato, in corsa lo scegli in base alle migliori eccellenze in gruppo.

Secondo me la Lazio i centrali ce li ha. Lazzari rende meglio come esterno più che come quarto difensore. Forse qualche esterno alto è più sacrificato dal nuovo sistema di gioco. Vedremo Zaccagni, ma credo saprà adattarsi anche in mezzo al campo, e vedremo anche Luis Alberto come lo utilizzerà.»