Rossi: «Sarri? Pensavo ci mettesse di meno a trasmettere il suo calcio»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha parlato a 1 Station Radio della stagione dei biancocelesti.

«Pensavo ci fosse un andamento altalenante, sì, ma conoscendo Sarri pensavo ci mettesse meno tempo ad inculcare il suo modo di fare calcio. Nel momento stesso in cui alleni dei giocatori e loro vengono da certi risultati giocando ad una certa maniera, per ottenere gli stessi risultati per una questione di risparmio mentale e fisico il calciatore ti dà un po’ di resistenza. Certi giocatori non sono il massimo per il suo modo di intendere il calcio però».