Rossi: «Napoli e Lazio? Hanno le stesse possibilità per la Champions»

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio CRC della lotta per la qualificazione in Champions

Torna a parlare anche Delio Rossi, ex allenatore della Lazio dal 2005 al 2009. Il tecnico ha detto la sua sulla lotta per la qualificazione in Champions League ai microfoni di Radio CRC. Ecco le sue dichiarazioni.

«Per la corsa Champions Napoli e Lazio hanno le stesse possibilità. Sui loro destini, però, potrebbe pesare molto la partita di recupero che i biancocelesti dovranno giocare contro il Torino: i granata, infatti, potrebbero già essere salvi. Per la Coppa dei Campioni verrà deciso tutto alla fine. Il Milan degli ultimi tempi non è in forma, la squadra di Pioli sta traballando. Fino ad ora si sono resi protagonisti di un campionato totalmente al di sopra delle loro possibilità. Per quanto abbiamo visto fino ad ora meritano il piazzamento tra le prime quattro: se non ci riuscissero sarebbe un grande peccato».