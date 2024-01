Rosella Sensi rivela: «Quando ero presidente della Roma, molto spesso accadeva questo»

Rosella Sensi, l’ex presidentessa della Roma torna a parlare degli anni da dirigente giallorossa con un dettaglio da brividi

Intervenuta durante la trasmissione La volta Buona condotta da Caterina Balivo, l’ex presidentessa della Roma Rosella Sensi racconta dettagli da brividi del suo periodo dirigenziale nella squadra giallorossa

PAROLE – Sono stata molto contestata e ho fatto passare un po’ di tempo per tornare a parlare della Roma. Arrivavano delle lettere con dei proiettili, cercavano di proteggermi senza dirmi la quantità di lettere minatorie che arrivavano per farmi lavorare più tranquilla. La mia famiglia con la polizia si sono occupati della faccenda. Da mamma la mia preoccupazione era mia figlia. Mi tiravano i sassi dalla strada. Non voglio fare pena perché sono stato fortunata a fare questo lavoro ma è sicuramente una restrizione di libertà importante