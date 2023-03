Roma, Rosella Sensi attacca: «Troppe ingiustizie verso di noi, come al solito»

Rosella Sensi, attraverso i propri profili social, si è scagliata contro l’arbitraggio di Roma-Sassuolo: le sue parole

La settimana del derby tra Lazio e Roma comincia tra mille polemiche. Intervenuta sul proprio profilo Instagram, Rosella Sensi ha criticato duramente l’arbitraggio di Fabbri nella gara persa dagli uomini di Mourinho contro il Sassuolo:

«Alle ingiustizie non ci si abitua mai. Dopo la squalifica a Mourinho arriva un arbitraggio a senso unico in una partita decisiva per la zona Champions che la squadra doveva comunque interpretare e giocare molto meglio. D’altronde il destino della Roma, come ricordava mio padre, è che per vincere bisogna soffrire il doppio degli altri. Lo sta provando sulla propria pelle anche Mourinho. E quel gesto delle manette temo non avrà gli stessi risultati ottenuti nel 2010. Spero che la Roma un giorno verrà considerata per quello che vale, proprio come tutte le altre squadre. Anche perché sbagliare è umano, perseverare è diabolico. E da queste parti si è perseverato parecchio».