Rose (All.Lipsia): «Mondiale 2030? Prima o poi giocheremo sull’Everest»

Rose, il tecnico dei tedeschi ha commentato l’esito della designazione dei mondiali che si svolgeranno nel 2030

Intervenuto in conferenza stampa Rose tecnico del Lipsia, ha parlato della designazione dei mondiali che si svolgeranno nel 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco

PAROLE – Ho un grosso punto interrogativo in testa: ci inventiamo sempre qualcosa di speciale, di diverso. E prima o poi giocheremo sull’Everest perché lì possiamo allestire un campo da calcio e possiamo lucrarci. È sempre stato bello, credo, quando un Paese o due aspettavano con ansia i Mondiali per trasformarli in una festa. Si organizzavano bene e c’erano distanze brevi, cosa che probabilmente non vedremo più. Sembra che siamo solo all’inizio della fregatura