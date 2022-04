Rampanti: «Lazio di Sarri in un ottimo momento, il Torino...»

Rosario Rampanti, ex Torino, ha parlato della sfida di domani sera tra la Lazio e i granata di Juric: le sue parole

L’ex calciatore del Torino, Rosario Rampanti, ha parlato della sfida dei granata contro la Lazio a ToroNews. Le sue parole:

«La Lazio è in una grande condizione psicofisica, lo ha dimostrato vincendo 1-4 a Genova dove il Torino ha perso. Ma anche i granata sono in salute. Sarà una partita tra due squadre che stanno bene e visto che si gioca contro una squadra importante in uno stadio altrettanto importante, mi aspetto molta voglia di mettersi in mostra da parte di tutti i granata. Penso che il Torino farà una buona partita, fermo restando che la Lazio ora come ora è in un ottimo momento».