Rosa Lazio, la formazione biancoceleste è ancora da snellire: Sarri aspetta cessioni e soluzioni per gli esuberi

Rosa Lazio, il tecnico biancoceleste punta a una rosa più equilibrata e funzionale, ma le cessioni faticano a concretizzarsi.

La Lazio si trova in una fase cruciale per la composizione della rosa in vista della nuova stagione. Maurizio Sarri ha chiaro l’obiettivo: sfoltire l’organico per avere una squadra più snella e competitiva, ma al momento le uscite sono bloccate e gli esuberi rimangono al centro delle criticità.

Tra i giovani e i giocatori fuori dal progetto tecnico, la società ha già salutato alcuni nomi come Artistico, Bertini, Floriani, Crespi, Bordon e Renzetti, tutti ragazzi ancora in età da Primavera o poco più. Tuttavia, sul fronte delle cessioni che possano alleggerire realmente la rosa, la situazione è ferma: solo le operazioni legate a Tchaouna e al riscatto di Casale da parte del Bologna hanno portato a qualche entrata.

Ora Sarri aspetta di vedere partire soprattutto chi non rientra nei piani: i primi a dover lasciare dovrebbero essere Fares e Kamenovic, ma entrambi faticano a trovare acquirenti. Il laterale algerino piace a qualche squadra di Serie B e anche all’estero, mentre per il difensore serbo non sono ancora arrivate offerte concrete. La società valuta anche un’uscita anticipata con buonuscita, ma serve il consenso dei giocatori.

Attenzione anche a Sana Fernandes, seguito in Italia e Belgio, e a Gigot, ormai tagliato fuori dalle rotazioni e superato da Provstgaard nelle gerarchie difensive. Per il francese, la Lazio chiede una cifra tra i 3 e i 4 milioni, con possibili interessi da paesi come Qatar, Arabia Saudita e Dubai, dove era già stato vicino a trasferirsi.

Sul fronte centrocampo, Basic resta per motivi tattici legati alla Coppa d’Africa più che per un reale reinserimento nel progetto. Infine, in attacco e sulle fasce la situazione è più stabile: Cancellieri sta convincendo Sarri con buone prestazioni in preseason, mentre Noslin potrebbe essere confermato per via della mononucleosi che ha fermato Isaksen, in attesa di ritrovare la forma dopo un investimento importante.

Il quadro attuale è chiaro: Sarri vuole una rosa più funzionale e meno ingolfata, ma per riuscirci la Lazio deve prima risolvere il nodo delle uscite e liberare spazio in organico. Senza cessioni importanti, sarà difficile per il tecnico mettere in campo la squadra ideale per affrontare al meglio la stagione.