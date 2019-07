Rosa Lazio 2019/2020: acquisti, cessioni e numeri di maglia

Rosa Lazio 2019/2020, lista completa dei calciatori biancocelesti: acquisti, cessioni e numeri di maglia

Rosa Lazio 2019/2020 / Tra giocatori vecchi e quelli nuovi, si va delineando la rosa della Lazio per la stagione 2019-20. Terminati i prestiti, sedici calciatori sono pronti a tornare a Formello. Alcuni di questi faranno parte del progetto tecnico, altri invece sono in uscita. Sarà un lavoro lungo ed estenuante per il ds Tare che dovrà operare sul mercato tenendo conto dei paletti imposti dalla Lega. Al termine di ogni sessione di calciomercato, le società sono obbligate a stilare una lista di 25 calciatori che, nel corso della stagione, scenderanno in campo in campionato. Di questi venticinque, in rosa dovranno esserci 4 giocatori provenienti dal vivaio e 4 di formazione italiana. La situazione è abbastanza chiara e per gli ex Primavera saranno inseriti Strakosha, Guerrieri e Cataldi. Per i giocatori cresciuti in vivai italiani ci sono Acerbi, Parolo e Immobile sicuri del posto, a loro si è aggiunto il nuovo acquisto Manuel Lazzari. A questo elenco di giocatori può essere aggiunto un numero illimitato di calciatori “Under 22” (per quest’anno vengono considerati tali tutti i tesserati nati a partire dal 1 gennaio 1997).

ROSA LAZIO 2019/2020: LISTA DEI PROBABILI 25 E NUMERI DI MAGLIA

Ecco la situazione in casa Lazio: ad oggi la possibile lista dei 25. Le uniche novità sono rappresentate dai nuovi quattro acquisti: dal difensore Denis Vavro all’attaccante Adekanye. L’elenco sarà aggiornata nel corso della stagione dalla redazione di LazioNews24.com

LISTA OVER 22:

PORTIERE: Silvio Proto (24);

DIFENSORI: Jordan Lukaku (5), Fortuna Wallace (13), Riza Durmisi (14), Bastos (15), Gil Patric (4), Denis VAVRO, Stefan Radu (26);

CENTROCAMPISTI: Lucas Leiva (6), Luis Alberto (10), JONY (–), Milan Badelj (25), Sergej Milinkovic-Savic (21), Senad Lulic (19), Adam Marusic (77);

ATTACCANTI: Joaquin Correa (11), Felipe Caicedo (20)

FORMATI IN ITALIA: Francesco Acerbi (33); Marco Parolo (16); Ciro Immobile (17), Manuel LAZZARI (–)

SETTORE GIOVANILE: Thomas Strakosha (1), Guido Guerrieri (23); Danilo Cataldi (32)

UNDER 22: Marius Adamonis (–); Jorge Silva (–), Nikolaos Baxevanos (–); Daniel Bezziccheri (–), Bruno Jordao (66); Alessandro Rossi (–), Andrè Anderson (–), Pedro Neto (30), Bobby ADEKANYE (–)

FUORI LISTA: Ivan Vargic; Djavan Anderson; Davide Di Gennaro, Valon Berisha (7), Joseph Marie Minala; Ricardo Kishna, Mamadou Tounkara

CALCIOMERCATO LAZIO 2019/2020: LE TRATTATIVE UFFICIALI

Ecco la lista di tutte le operazioni ufficiali di calciomercato della Lazio nella stagione 2019/2020 aggiornata live dalla redazione di LazioNews24.com:

ACQUISTI: Ivan Vargic (fine prestito, dall’Anorthosis Famagosta), Marius Adamonis (fine prestito, dalla Casertana); Lorenzo Filippini (fine prestito, dalla Cavese), Denis Vavro (definitivo, dal Copenaghen), Tiago Casasola (fine prestito, dalla Salernitana), Giorgio Spizzichino (fine prestito, dal Cuneo), Djavan Anderson (fine prestito, dalla Salernitana), Andreas Karo (definitivo, dall’Apol Limassol); Davide Di Gennaro (fine prestito, dalla Salernitana), Manuel Lazzari (definitivo, dalla Spal) Joseph Marie Minala (fine prestito, dalla Salernitana), Andrè Anderson (fine prestito, dalla Salernitana), Daniel Bezziccheri (fine prestito, dall’Albisola), Jony (definitivo, dal Malaga); Ricardo Kishna (fine prestito, dall’Add Den Haag), Simone Palombi (fine prestito, dal Lecce), Alessandro Rossi (fine prestito, dal Venezia), Mamadou Tounkara (fine prestito, dal Zemplin Michalovce), Cristiano Lombardi (fine prestito, dal Venezia), Bobby Adekanye (svincolato, dal Liverpool)

CESSIONI: Martin Caceres (fine contratto), Dusan Basta (fine contratto), Lorenzo Filippini (definitivo, al Gubbio), Andreas Karo (prestito, alla Salernitana), Tiago Casasola (in prestito alla Salernitana), Luca Germoni (definitivo, Juve Stabia), Giorgio Spizzichino (definitivo, alla Pro Patria); Romulo (fine prestito, ritorna al Genoa), Alessandro Murgia (definitivo, alla Spal), Abukar Mohamed (prestito, al Karpaty); Mattia Sprocati (riscattato dal Parma), Simone Palombi (prestito, alla Cremonese), Cristiano Lombardi (prestito, alla Salernitana)