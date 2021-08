Ronaldo Juve: Mendes non torna a Torino. La mossa del procuratore

Un giovedì pieno di impegni per Jorge Mendes, impegnato nella trattativa tra Juventus e Manchester City per il futuro di Cristiano Ronaldo

Torino-Parigi-Oporto. Giornata frenetica per Jorge Mendes, che sta cercando di chiudere la cessione al Manchester City di Cristiano Ronaldo.

Il potente agente nelle prossime ore porterà la nuova offerta dei ‘Citizens’ alla Juventus e intanto, come riporta il sito portoghese Sic Noticias, Mendes è sbarcato a Oporto proveniente da Parigi questa sera. Dunque, almeno per il momento, niente ritorno a Torino per il procuratore di CR7.