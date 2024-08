Ronaldo esclama: «L'Arabia? Non mi sento pentito di essere venuto ma il futuro...»

Ronaldo, l’ex giocatore della Juve si esprime riguardo il suo futuro e sulla sua permanenza in Arabia: le sue parole

In occasione del sorteggio di Champions di quest’oggi, Ronaldo presente per la premiazione come miglior realizzatore della storia della competizione si è espresso sulla coppa e anche sul suo futuro

PAROLE – La Champions League è una competizione leggendaria, è stato fantastico giocare. Quando parte l’inno impazziamo, è fantastica. Ho ricordi fantastici delle partite di Champions League e sono contento di ricevere questo riconoscimento. Non sono pentito della mia scelta di andare in Arabia, ma vedremo cosa accadrà, il futuro è imprevedibile