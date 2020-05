Ronaldo: «5 maggio? Colpa nostra e la Lazio ci ha puniti!»

Ronaldo, l’ex Inter in una diretta Instagram è tornato a parlare di quel famoso 5 maggio indelebile nella storia neroazzurra

In una diretta Instagram con Alessandro Del Piero il Fenomeno Ronaldo è tornato a parlare di quel famoso 5 maggio, data nera per i tifosi dell’Inter con lo scudetto perso all’Olimpico contro la Lazio.

«Abbiamo perso noi la partita, senza nessun’altra interferenza. Si parlava di Nesta all’Inter che era già fatto, si parlavano di tante cose..siamo andati un po’ rilassati in campo e la Lazio ci ha puniti. Credo che abbiamo perso per l’atteggiamento. Troppe distrazioni. È una ferita. Ogni anno mi taggano su Instagram con me che piango il 5 maggio, basta».