Romulo all’Olimpico, ANNUNCIO dell’ex Lazio: «Ancora una volta insieme»

Romulo, nonostante alla Lazio sia stato per soli 6 mesi nel 2019, si è innamorato del biancoceleste ed è pronto a tornare all’Olimpico

Romulo e la Lazio, una storia breve ma intensa. Sono bastati 6 mesi al giocatore per innamorarsi del biancoceleste ed entrare nel cuore di tutti i tifosi laziali. L’ex giocatore, il 3 ottobre nel match contro il Nizza, tornerà allo Stadio Olimpico e ha mandato un messaggio sui propri profili social.

IL MESSAGGIO DI ROMULO – «Laziali il 3 ottobre sarò all’Olimpico insieme a voi, per me sarà un momento speciale. Insieme abbiamo vinto la Coppa Italia e vissuto momenti bellissimi, in così poco tempo però mi sono innamorato sin da subito e voi mi avete sempre sostenuto. Vi aspetto il 3 ottobre, perché la prima squadra della Capitale non si dimentica mai»