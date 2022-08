Romondini: «Sarri dovrebbe chiarire con Luis Alberto, è uno dei più forti»

Intervenuto durante Maracanà – trasmissione di TMW Radio – Fabrizio Romondini ha detto la sua sulla Serie A

L’ex calciatore Fabrizio Romondini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, per fare il punto sulla stagione che sta per iniziare. Le sue parole:

«Io cercherei un chiarimento con Luis Alberto, che è uno dei centrocampisti più forti che ci sia. Credo che si può andare avanti se c’è un obiettivo importante. Sarri ha scelto i giocatori che voleva e credo sia partito con un vantaggio. Se hai singoli come Luis Alberto, devi fare di tutto per permettergli di dare il meglio.

Sul mercato la Roma si è mossa meglio di tante altre e in questo momento ha già qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Juve dietro alla Roma? Per me sì, visti anche gli infortuni che ha subìto. Poi magari prende due giocatori importanti e le cose cambiano, ma oggi la Roma è sopra».