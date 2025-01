Romondini critica la Roma: «E’ una squadra costruita malissimo, deve avere il coraggio di resettare come ha fatto la Lazio»

Romondini, l’ex calciatore si esprime con parole dure e forti analizzando le due romane e criticando la squadra giallorossa

La situazione nella capitale è totalmente differente, e la serata di Europa League di ieri lo ha dimostrato, perchè se da una parte la Lazio si consolida sia in Coppa che in campionato, per la Roma di Ranieri non è la stessa cosa. A rincarare la dose ai microfoni di TMW ha parlato proprio di questo l’ex calciatore Romondini il quale critica i giallorossi, citando i biancocelesti

PAROLE – La Roma è costruita male ma si può aggiustare. E’ da 2-3 mesi che vedi che è costruita male. Sono deluso dalle prestazioni, però sono deluso anche dal mercato. Perché non ci metti mano? Siamo quasi a fine mercato e la Roma non ha fatto nulla per cambiare qualcosa sul mercato. Fin da De Rossi non c’è mai stata una società che ha detto le cose come stanno. Tutti i giocatori non stanno dando quello che ci si aspettava. Quanti ne salverei il prossimo anno? Abbiamo l’esempio della Lazio che ha fatto una pulizia molto coraggiosa quest’estate