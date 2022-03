Romero cerca l’esordio con l’Argentina: due chance per il giovale biancoceleste

Il giovane calciatore della Lazio Luka Romero punta a esordire con l’Argentina nelle prossime partite

Luka Romero è stato uno dei pochi calciatori della Lazio a non uscire tra le critiche dopo il derby perso contro la Roma. E ora il giovane biancoceleste è volato in Argentina per prendere parte al ritiro della Nazionale.

L’esterno laziale spera di esordire con la maglia della Seleccion e potrà farlo in una delle prossime due partite della squadra: il 26 marzo contro il Venezuela o il 30 in casa dell’Ecuador.