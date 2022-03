Romero brilla sotto gli occhi di Messi: Sarri ne apprezza la crescita

Romero, convocato da Scaloni con l’Argentina, si allena con Messi e continua a crescere: Sarri lo apprezza tantissimo

Giornate di grande felicità quelle trascorse nel ritiro dell’Argentina per Luka Romero. Il giovanissimo esterno della Lazio, come riporta il Corriere della Sera, è in possesso della triplice nazionalità spagnola, argentina e messicana e il ritiro agli ordini dell’ex Lazio Scaloni potrebbe schiarirgli le idee sulla scelta definitiva.

Sicuramente allenarsi con Messi potrebbe aiutare. Sarri, che a Formello ne apprezza applicazione, dedizione e qualità tecniche, è pronto a dargli maggiore fiducia in questo finale di stagione, magari già a partire dalla gara di sabato 2 aprile contro il Sassuolo vista la squalifica di Pedro.