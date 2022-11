Lukaku svela: «Il mio primo ricordo calcistico è legato alla Lazio»

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha svelato quello che rappresenta il suo primo ricordo calcistico: le sue parole

Ai microfoni di DAZN, Romelu Lukaku ha dichiarato:

«Mio padre ha giocato 8-9 anni nella Serie A belga. Il mio primo ricordo del calcio è la finale di Coppa UEFA del ’98 tra Inter e Lazio: ho iniziato subito dopo a giocare con il Rupel Boom. Mio padre non aveva l’opportunità di portarmi agli allenamenti, dai 7 ai 9 anni non ho giocato, dopo sono ritornato. Jordan? Con mio fratello Jordan non ci diamo consigli calcistici, anche perché giochiamo in posizioni diverse. Al massimo ci critichiamo, ‘avresti potuto fare così, hai sbagliato quello’. Sempre con l’intento di aiutare».