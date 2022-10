Romaniello: «Così ho trasformato Parisi. Ecco con quale allenatore lo vedrei»

Nicola Romaniello ha trasformato Fabiano Parisi da mezzala a terzino sinistro. Ecco le sue parole sul ragazzo

Fabiano Parisi è uno degli obiettivi della Lazio per la corsia di sinistra e Nicola Romaniello è l’uomo che gli ha cambiato il destino, trasformandolo da mezzala a terzino sinistro. Per Tuttomercatoweb.com è proprio l’uomo a parlare del ragazzo:

CRESCITA – «Venne in prova a Benevento e chiesi a Puleo di prenderlo. Lo abbiamo tenuto quell’anno, venne come mezzala, come centrocampista, ma lo feci giocare subito come quinto, modificandone il ruolo. Ha fatto bene, sempre bene: ha uno spirito straordinario, è un predestinato al netto delle qualità tecniche. Ha il carattere del campione, di chi vuole emergere per forza, quella determinazione lì. La notai subito quella cattiveria agonistica, purtroppo non venne intravista da altri e fu un peccato lasciarlo andare».

ALLENATORE – «Con chi lo vedrei bene? Per la voglia che ha, può giocare con tutti. È umile, farà il bene di ogni tecnico: ci mette tutto, non è sopra le righe, può davvero far bene con ogni tecnico perché… Ci vorrebbero undici Parisi per lo spirito che ha».