Romania, il pres. Burleanu: «Addio Radu in Nazionale? Rispettiamo la sua decisione»

Romania, il presidente della Federazione Răzvan Burleanu su Stefan Radu: le sue parole

Il presidente della Federazione romena Răzvan Burleanu, intervistato da Flashsport.eu, è tornato ad affrontare il tema relativo alla scelta di Stefan Radu di non contribuire alla causa della Nazionale concentrandosi solo sulla Lazio: «È un bravo giocatore, ma la decisione di lasciare la Nazionale è stata una sua scelta, una scelta che va rispettata. È un giocatore di qualità e di valore, aspetti fondamentali per la nostra Nazionale di cui ne abbiamo altamente bisogno, però se il giocatore prende una decisione, l’allenatore non può fare nulla, deve solo rispettarla».