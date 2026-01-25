Romagnoli insiste per il trasferimento ma la Lazio frena per l’addio: il colpo di scena

Romagnoli, difensore della Lazio, ha spinto per concludere il trasferimento in Qatar, ma la Lazio non dà il via libera: la situazione

Alessio Romagnoli continua a insistere per il suo trasferimento all’Al Sadd, nonostante le recenti dichiarazioni ufficiali della Lazio attraverso il proprio sito ufficiale che hanno ribadito l’intenzione di trattenere il difensore. Come riportato da Fabrizio Romano su X, Romagnoli avrebbe già concordato tutti i termini del contratto con il club qatariota, e avrebbe anche salutato i tifosi, pronto a fare le valigie. Tuttavia, la Lazio ha bloccato l’operazione, contraddicendo completamente quanto dichiarato dalla società nei giorni precedenti, quando aveva annunciato l’incedibilità del giocatore.

Romagnoli – La situazione di stallo tra il giocatore e la Lazio

Nonostante la volontà del difensore di trasferirsi, la società laziale sembra voler mantenere una linea dura, impedendo al giocatore di lasciare la squadra. Il capitano biancoceleste ha espresso più volte il desiderio di trasferirsi all’Al Sadd, ma la Lazio non sembra intenzionata a permettere la sua partenza, almeno per ora. Questo stallo crea un’atmosfera di incertezze che coinvolge sia la società che il giocatore, con la sensazione che la situazione possa evolversi nelle prossime settimane.

La Lazio e la sua posizione sull’incedibilità di Romagnoli

Nonostante l’insistenza di Romagnoli, la Lazio sembra determinata a non cedere il giocatore, come ribadito dalle parole ufficiali della società. La dichiarazione che ha reso noto che Romagnoli è incedibile ha creato confusione, in quanto non sembra esserci spazio per una trattativa. Il difensore, ormai convinto della sua scelta, dovrà quindi attendere per vedere se la situazione si sbloccherà o se continuerà a far parte della squadra, almeno per il momento.

