La Lazio blinda Romagnoli: «Il difensore rimarrà biancoceleste, non è mai stato sul mercato». Il comunicato

La Lazio nella giornata odierna ha blindato il difensore Alessio Romagnoli! Il giocatore classe 95′ da settimane è nel mirino dell’Al Sadd

Arriva una clamorosa decisione da parte della Lazio del presidente Claudio Lotito, la quale nella mattinata odierna ha pubblicato una nota sul classe 95′. Alessio Romagnoli è considerato incedibile nonostante il forte interesse mostrato dall’Al Sadd di Roberto Mancini!

Negli ultimi giorni i contatti tra l’agente del giocatore ed il club qatariota avevano portato ad un intesa per un contratto triennale da circa 6 milioni a stagione (con conseguente offerta da irca 10 milioni). Ora però la presa di posizione del club capitolino ha fatto saltare il banco, con il centrale che sembra destinato a rimanere in Italia. Il comunicato:

“La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.

