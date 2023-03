Romagnoli titolare contro l’Inghilterra? Le scelte di Mancini

Dubbi di formazione per il ct della Nazionale: il centrale della Lazio è in ballottaggio per una maglia da titolare nella sfida di stasera

Tutto pronto per Italia–Inghilterra, sfida valida per le qualificazioni al prossimo Europeo del 2024.

Roberto Mancini sembra aver ancora qualche dubbio sulla formazione titolare da schierare, soprattutto in difesa: Alessio Romagnoli, unico giocatore della Lazio in Nazionale, dovrebbe partire dalla panchina, lasciando posto a Toloi e Acerbi per quanto riguarda la coppia che guiderà la difesa azzurra.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct. Mancini