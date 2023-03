Romagnoli: «Per vincere il derby dobbiamo dare il 110%»

Alla vigilia della stracittadina, arrivano le parole del difensore centrale biancoceleste

Alessio Romagnoli sa cosa significa giocare partite importanti. Il centrale della Lazio ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali della società caricando l’ambiente in vista della sfida di domani.

LE PAROLE- «Il derby è una partita che si prepara da sola, è fondamentale per l’ambiente e per la nostra squadra. Per vincerlo dovremo dare tutto, mettere il 110% in campo e in ogni singolo momento all’interno dei 90’»

AZ- «Siamo dispiaciuti per come siamo usciti, eravamo partiti bene in entrambe le gare e poi purtroppo ci siamo fatti rimontare. Adesso dobbiamo recuperare le energie e prepararci al meglio per il rush finale che avremo fino al termine del campionato»

DERBY DI ROMA- «È la partita delle partite. Per chi è un tifoso in campo, la fede e il cuore ti portano a sentirlo di più e a giocarlo con un animo diverso rispetto alle altre gare»