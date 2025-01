Romagnoli a Sky: «Chiudendo primi nel girone vuol dire essere favoriti? Non credo e vi spiego perchè»

Romagnoli, il difensore biancoceleste parla alla vigilia della partita con il Braga rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani torna in campo la Lazio per l’ultima sfida contro il Braga che chiuderà la prima fase. Alla vigilia della partita con il Braga, ha parlato ai microfoni di Sky Romagnoli il quale rilascia queste considerazioni

PAROLE – Noi volevamo chiudere la qualificazione la scorsa giornata e ci siamo riusciti, però vogliamo continuare a vincere e quindi vogliamo fare una gara bella e giusta, di mentalità e di squadra e cercare di fare il massimo domani sera

Se chiudere primi significa che siamo favoriti? Non credo, ci sono tantissime squadre forti. Poi le altre partite sono tutte andata e ritorno. Il nostro obiettivo è dare il massimo, poi si vedrà

Noi anche gli altri anni potevamo fare di più, abbiamo fatto brutte partite e siamo usciti in malo modo ma abbiamo sempre la stessa voglia di giocare sia in Europa sia in campionato allo stesso livello. Anzi, in Europa anche a un livello superiore perché è un altro tipo di gioco

Miglior difesa in Europa, è un caso? Sappiamo che dobbiamo migliorare, in campionato abbiamo subito troppo. Dobbiamo fare di più. Non penso sia un caso. In campionato c’è più tattica, qui è più aperto. Pero siamo pronti e vogliamo fare bene