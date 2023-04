Romagnoli omaggia Nesta: «Imparagonabile, nessuno sarà come lui»

Il difensore ha rilasciato delle breve dichiarazioni sullo storico difensore biancoceleste

Il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha parlato a margine dell’iniziativa della società nelle scuole ai microfoni dei media presenti sul paragone con lo storico difensore biancoceleste, Alessandro Nesta

LE PAROLE- «Nesta è imparagonabile e nessuno sarà come lui, né io e né altri perché ognuno è diverso. Lui era quello che era e per me è stato il più grande difensore italiano della storia. Paragoni non vanno fatti soprattutto adesso»