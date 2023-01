Romagnoli: «Ho un obiettivo: vincere qualcosa con la Lazio». Le parole del centrale biancoceleste

Parlando a DAZN Alessio Romagnoli ha così parlato dei suoi obiettivi con la Lazio.

GIOCARE PER LA LAZIO – «E’ normale che è bello per una persona giocare per la propria squadra del cuore ed essere a casa. Però io penso che la scelta più forte, più importante, sia quella di trovare un progetto serio, una squadra forte e un mister forte, perché io voglio vincere con la Lazio. E’ bello essere qui, ma io voglio vincere con la mia squadra del cuore, per me è la cosa fondamentale».

