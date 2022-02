Romagnoli Luiz Felipe, lo scambio è a parametro zero. Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’uscita quasi certa a parametro zero di Luiz Felipe verso il Betis Siviglia apre la strada all’arrivo di Romagnoli dal Milan

Si muove il mercato della Lazio, sia in entrata che in uscita. Come riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero infatti, la praticamente certa partenza di Luiz Felipe, col brasiliano che a fine stagione si trasferirà a parametro zero al Betis Siviglia, ha permesso un’accelerazione sul fronte Romagnoli.

Tare e Lotito starebbero stringendo i denti per chiudere l’accordo col classe ’95 per quello che sarebbe un vero e proprio scambio a parametro zero. Le prossime settimane saranno decisive.