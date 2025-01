Romagnoli e la Lazio sentite Stramaccioni: «Può capitare questa cosa nei settori giovanili. Alessio ha sempre difeso la sua lazialità»

Romagnoli e la lazialità, Andrea Stramaccioni ha parlato così del difensore biancoceleste, cresciuto nel settore giovanile della Roma

Andrea Stramaccioni, a Il Messaggero, ha parlato di come era Alessio Romagnoli quando lo allenava ai tempi del settore giovanile della Roma. Un tifoso della Lazio che giocava in giallorosso, accade spesso da ragazzi, il classe 1995 ha sempre difeso la sua lazialità, fino a coronare il suo sogno di giocare in biancoceleste.

ROMAGNOLI LAZIALE NELLA ROMA – «Nei settori giovanili può capitare che un laziale giochi nella Roma o viceversa. Molti nascondono la loro fede per paura, ma invece da ragazzini non c’è niente di male. Certo, qualche sfottò ci sta, però poi quando si va in campo si lotta tutti per la stessa maglia».

HA SEMPRE DIFESO LA SUA FEDE – «Ecco, Alessio è stato un grande. Ha sempre difeso a spada tratta la sua lazialità, ma poi in campo dava tutto. Infatti, sono contento che abbia coronato il sogno di giocare per la squadra che amava da bambino. È una bella storia».