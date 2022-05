Romagnoli Lazio, distanza ancora notevole: Lotito proverà ad accorciarla

Calciomercato Lazio: c’è ancora una notevole distanza per trovare l’accordo con Romagnoli, ma i biancocelesti non hanno ancora mollato

Tra la Lazio e Alessio Romagnoli ci sarebbe una distanza notevole tra domanda e offerta, ma il club biancoceleste non avrebbe ancora tirato i remi in barca. La proposta dei capitolini è di 2,5 milioni a stagione, mentre la richiesta del difensore è di 3,3 milioni.

La differenza è quindi elevata ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio proverà ad accorciarla. Non sarà semplice, ma i biancocelesti non resteranno impassibili.