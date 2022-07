Romagnoli, nessun allarme: ecco quando ci sarà il debutto

Romagnoli ieri non è sceso in campo nell’amichevole disputata dalla Lazio: ecco quando potrà debuttare il difensore

Romagnoli ieri non è sceso in campo nell’amichevole disputata dalla Lazio, ma per lui non c’è nessun allarme. Quando potrà debuttare il difensore?

Come sottolineato da La Repubblica, il difensore non è stato rischiato per un leggero affaticamento agli adduttori. Domenica contro la Triestina però l’ex Milan dovrebbe essere in campo per la sua prima amichevole con l’aquila sul petto.