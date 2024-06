Romagnoli Lazio, spunta il COLLOQUIO con Baroni: il tecnico gli ha ASSICURATO che... ULTIMISSIME

Romagnoli-Lazio, spunta il colloquio con Marco Baroni: per il tecnico l’ex Milan sarà il perno della difesa della prossima stagione

Come riportato dal Corriere dello Sport, Alessio Romagnoli non sarà un tema caldo del calciomercato Lazio in uscita. I dubbi di natura tattica nati sotto la gestione Tudor sono stati spazzati via non solo dalle dimissioni del croato ma anche dall’arrivo di Baroni.

Cultore della difesa a 4, il tecnico ha rassicurato Romagnoli riconoscendogli il ruolo di leader del reparto difensivo anche nella prossima stagione. L’obiettivo è tagliare il traguardo delle 100 presenze: ora è fermo a 80 dopo sole due stagioni.