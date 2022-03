Romagnoli, la Lazio insiste: presto l’incontro con l’entourage del giocatore

Romagnoli Lazio, continuano i contatti tra le parti: a metà marzo la società biancoceleste incontrerà l’agente del giocatore

La Lazio continua a spingere per Alessio Romagnoli. Il difensore centrale è in scadenza di contratto con il Milan ed il suo rinnovo appare sempre più difficile (il club rossonero è fermo all’offerta avanzata in autunno di 2.8 milioni).

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i biancocelesti incontreranno l’entourage del giocatore a metà marzo per poter entrare nel vivo della trattativa.