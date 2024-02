Romagnoli: «Una grande serata! Ma il lavoro da fare è ancora lungo». Il post social del giocatore

Una serata magica per la Lazio, i biancocelesti battono il Bayern Monaco e si regalano una notte da sogno in attesa del ritorno in Germania. Il 5 marzo infatti ci sarà il secondo atto all’Allianz Arena con la squadra di Sarri che partirà in leggero vantaggio. Alessio Romagnoli, tramite Instagram, avverte. “Una grande serata! Ma il lavoro da fare è ancora lungo”.