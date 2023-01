Romagnoli: «E’ un momento difficile. Noi presuntuosi? No»

Romagnoli, il difensore biancoceleste dinanzi ai cronisti presenti commenta a caldo l’amaro pareggio contro l’Empoli

Al termine della partita pareggiata contro l’Empoli, è intervenuto dinanzi ai cronisti presenti Alessio Romagnoli, il quale analizza a caldo la partita contro i toscani, ecco le sue parole:

PAROLE – «Credo sia un momento delicato, è sotto gli occhi di tutti. Ci dispiace, pareggiare una partita così dopo 80 e passa di grandissima qualità, in vantaggio di due gol, fa male. Dobbiamo migliorare in tante cose, a essere più attenti, feroci, cattivi negli ultimi minuti. Sono dettagli che fanno la differenza oggi.»

«Lazio pecca di presunzione? No, non credo presunzione. Anche sul 2-0 abbiamo avuto delle occasioni e continuato a spingere. È un momento delicato, alla minima difficoltà o al primo tiro loro prendiamo gol. Dobbiamo migliorare. Cos’è cambiato in queste partite? Fisicamente stiamo bene, l’abbiamo dimostrato.»

«Anche oggi abbiamo corso tanto e bene, lavoriamo ogni giorno sulla fase difensiva con tutta la squadra. Manca qualcosa, un pizzico di cattiveria nei minuti finali. Parite come questa vanno portate a casa in tutti i modi»

ARBITRI – «Dovete chiederlo agli arbitri, non sono io che devo dire le cose. La mia ammonizione era giusta, come era giusta la seconda ammonizione di Bandinelli che non hanno dato.»

«Beffa simile alla Samp? Sì, anche lì eravamo in vantaggio e abbiamo subito un gol stupido negli ultimi minuti. Bisogna migliorare. Soddisfatto dal modo in cui interrompiamo l’azione avversaria? Secondo me sì, tranne nell’occasione del 2-1»

PAURE – «No, abbiamo giocato alti, anche dopo il loro gol. Dispiace, tenevamo a vincere per la classifica e perché è un momento complicato. Adesso siamo obbligati a vincere a Sassuolo. Ingenuità sul gol del 2-1? Lo devo rivedere, eravamo messi male, probabilmente mancava un altro uomo in copertura.»

«Ti aspetti clima teso? No, io credo che adesso sia il momento di stare tranquilli, sereni, continuare con le nostre idee, il nostro gruppo che è fantastico. Confronto post-partita? No, adesso no»