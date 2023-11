Romagnoli e la preoccupazione per un attaccante della Roma: «È troppo veloce!». Il difensore vuole cancellare i brutti ricordi del passato

Come spiega Il Corriere dello Sport, la sfida tra Alessio Romagnoli e Romelu Lukaku ha dei precedenti che non fanno sorridere. Il difensore, quando vestiva la maglia del Milan è stato sempre l’incaricato in marcatura e gli esiti spesso sono stati negativi.

L’ apice è stato raggiungo nel 3-0 inflitto dall’Inter ai rivali, con l’attaccante in forma smagliante e il centrale, oggi alla Lazio, che rivolgendosi ai compagni dopo l’ennesima difficoltà gli urlò: “È troppo veloce!”. Oggi da Milano entrambi si sono trasferiti a Roma e il biancoceleste è consapevole del valore del derby e vuole cancellare i brutti ricordi del passato.