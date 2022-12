Romagnoli dopo la Lazio (ri)vuole la Nazionale: messaggi a Mancini

Alessio Romagnoli dopo la Lazio punta dritto verso una maglia della Nazionale: Mancini per ora lo ignora

Ha voluto a tutti i costi il trasferimento alla Lazio: è riuscito ad esaudire il suo desiderio più recondito e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Alessio Romagnoli ha i numeri dalla sua parte sia in termini di continuità che di livello delle prestazioni. Le tredici partite da titolare sono la prova di come, anche dal punto di vista fisico, sia tornato a stare bene e a garantire la sua presenza a Sarri. Da quando è arrivato nella Capitale, l’allenatore lo ha messo al lavoro e in poche settimane è diventato il leader della nuova linea a quattro.

L’obiettivo ora è quello di riportare la sua squadra del cuore a calcare il palcoscenico più importante a livello europeo, quello della Champions League. E poi il passo successivo, quello di riprendersi l’Azzurro. Mancini permettendo. Per quello che si è visto fino a questo momento la meriterebbe anche Casale, che insieme a Romagnoli ha composto una delle migliori coppie difensive del campionato. Lo riporta Il Tempo.